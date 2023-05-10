Громыш (Рыбак) Татьяна Амвросьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГромыш (Рыбак) Татьяна Амвросьевна

Громыш (Рыбак) Татьяна Амвросьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1988

Дочь: Громыш Кристина Юрьевна

Отец ребёнка: Громыш Юрий Фёдорович

Хулимсунт, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Громыш Руслан Юрьевич

Отец ребёнка: Громыш Юрий Фёдорович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close