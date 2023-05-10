Громыш (Рыбак) Татьяна Амвросьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1988
Дочь: Громыш Кристина Юрьевна
Отец ребёнка: Громыш Юрий Фёдорович
Хулимсунт, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Громыш Юрий Фёдорович