Азовцев Петр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1870
Отец: Азовцев Георгий
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1888
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.05.1904
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Азовцева Елена Михайловна
Рождение ребёнка
30.03.1908
Мать ребёнка: Азовцева Елена Михайловна
Смерть
Неизвестно