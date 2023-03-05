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Азовцев Петр Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1870

Отец: Азовцев Георгий

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1888

Жена: Азовцева Елена Михайловна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.05.1904

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Азовцева Елена Михайловна

Рождение ребёнка
30.03.1908

Сын: Азовцев Иван Петрович

Мать ребёнка: Азовцева Елена Михайловна

Смерть
Неизвестно
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