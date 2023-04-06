Моргачева (Астафьева) Прасковья Архипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Моргачев Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Моргачев Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Моргачев Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Моргачев Иван Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно