Моргачева (Астафьева) Прасковья Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргачева (Астафьева) Прасковья Архипова

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Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Моргачев Иван Семенов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Моргачева Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Моргачев Иван Семенов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Моргачева Карп Иванов

Отец ребёнка: Моргачев Иван Семенов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Моргачев Савватий Иванов

Отец ребёнка: Моргачев Иван Семенов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моргачев Иван Семенов

Смерть
Неизвестно
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