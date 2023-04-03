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Малиновский Ливерий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1857

Отец: Малиновский Василий Яковлев

Мать: Малиновская Евстолия Стефановна

Рождение ребёнка
09.12.1893

Сын: Малиновский Василий Ливерьев

Мать ребёнка: Малиновская Лариса Евгеньевна

Предтеча, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.03.1902

Сын: Малиновский Николай Ливерьев

Мать ребёнка: Малиновская Лариса Евгеньевна

Предтеча, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.09.1912

Дочь: Зоя Ливерьева

Мать ребёнка: Малиновская Лариса Евгеньевна

Покровское, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиновская Лариса Евгеньевна

Смерть
Неизвестно
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