Малиновский Ливерий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1857
Рождение ребёнка
09.12.1893
Сын: Малиновский Василий Ливерьев
Мать ребёнка: Малиновская Лариса Евгеньевна
Рождение ребёнка
25.03.1902
Сын: Малиновский Николай Ливерьев
Мать ребёнка: Малиновская Лариса Евгеньевна
Рождение ребёнка
05.09.1912
Дочь: Зоя Ливерьева
Мать ребёнка: Малиновская Лариса Евгеньевна
Покровское, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно