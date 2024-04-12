Трофимов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения19.06.1885
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1885
Рождение ребёнка
08.01.1922
Сын: Трофимов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Трофимова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Трофимов Николай Иванович
Мать ребёнка: Трофимова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Трофимов Юрий (Георгий) Иванович
Мать ребёнка: Трофимова Анна Дмитриевна
Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург