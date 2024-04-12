Трофимов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Иван Иванович

Место рождения

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.06.1885

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1885

Отец: Трофимов Иван Трофимович

Мать: Трофимова Прасковья Андреевна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.01.1922

Сын: Трофимов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Трофимова Анна Дмитриевна

Пола, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Трофимов Николай Иванович

Мать ребёнка: Трофимова Анна Дмитриевна

Пола, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Трофимов Юрий (Георгий) Иванович

Мать ребёнка: Трофимова Анна Дмитриевна

Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Анна Дмитриевна

Смерть
?.09.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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