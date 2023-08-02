Кундухова (Есенова) Чабахан Галаовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Есенов Галау (Иналдыко)
Мать: Есенова Мазаго Знауровна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кундухов Кургок
Отец ребёнка: Кундухов Мусса Касполатович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Кундухов Мусса Касполатович
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973