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(Кельблер) Светлана Викторовна

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Место рождения

Новосибирская область

Дата рождения

26.01.1980

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1980

Отец: Кельблер Виктор Яковлевич

Мать: Кельблер Надежда Александровна

Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасенко Дмитрий Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасенко Дмитрий Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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