(Кельблер) Светлана Викторовна
Место рожденияНовосибирская область
Дата рождения26.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1980
Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.09.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасенко Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
25.08.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасенко Дмитрий Николаевич