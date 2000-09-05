Колосов Василий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Василий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1931

Дата смерти

05.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1931

Отец: Колосов Илья Степанович

Мать: Колосова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Колосова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Колосова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Колосова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Лидия

Смерть
05.09.2000
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