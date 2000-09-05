Колосов Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1931
Дата смерти05.09.2000
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1931
Отец: Колосов Илья Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Колосова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Колосова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Колосова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Лидия
Смерть
05.09.2000