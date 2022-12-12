Сибирцев Геннадий Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1875
Дата смерти17.03.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1890 по 1895
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1896 по 1952
Смерть
17.03.1952