Сибирцев Геннадий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибирцев Геннадий Евгеньевич

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Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.08.1875

Дата смерти

17.03.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1890 по 1895
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1896 по 1952
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
17.03.1952
Томск, город Томск, Томская область
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