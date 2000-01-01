Ртищева Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ртищева Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Ртищев Алексей

Отец ребёнка: Ртищев Василий Петрович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ртищев Николай

Отец ребёнка: Ртищев Василий Петрович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ртищев Иван

Отец ребёнка: Ртищев Василий Петрович

Рождение ребёнка
16.02.1920

Сын: Ртищев Сергей

Отец ребёнка: Ртищев Василий Петрович

Кенель-Черкасский район Куйбышевской области
Смерть
Неизвестно
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