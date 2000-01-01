Ртищева Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Ртищев Алексей
Отец ребёнка: Ртищев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ртищев Николай
Отец ребёнка: Ртищев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ртищев Иван
Отец ребёнка: Ртищев Василий Петрович
Рождение ребёнка
16.02.1920
Сын: Ртищев Сергей
Отец ребёнка: Ртищев Василий Петрович
Кенель-Черкасский район Куйбышевской области
Смерть
Неизвестно