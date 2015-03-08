Студеникина (Миронова) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1956
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1956
Отец: Миронов Павел Дмитриевич
Мать: Миронова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
08.08.1979
Сын: Студеникин Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Студеникин Евгений Митрофанович
Рождение ребёнка
27.02.1982
Дочь: Серскова Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Студеникин Евгений Митрофанович
Рождение ребёнка
01.08.1986
Сын: Студеникин Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Студеникин Евгений Митрофанович