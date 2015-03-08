Студеникина (Миронова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Студеникина (Миронова) Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1956

Отец: Миронов Павел Дмитриевич

Мать: Миронова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1979

Сын: Студеникин Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Студеникин Евгений Митрофанович

Рождение ребёнка
27.02.1982

Дочь: Серскова Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Студеникин Евгений Митрофанович

Рождение ребёнка
01.08.1986

Сын: Студеникин Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Студеникин Евгений Митрофанович

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