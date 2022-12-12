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Шагидулла Гисметулла

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Место рождения

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Гисметулла Исмагил

Мать: не указана

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Хабибземала Шагидулла

Мать ребёнка: Гульбагор Гайсин

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Минлигалим Шагидулла

Мать ребёнка: Гульбагор Гайсин

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Гайниземала Шагидулла

Мать ребёнка: Гульбагор Гайсин

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Васфаземала Шагидулла

Мать ребёнка: Латифа Ибатулла

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульбагор Гайсин

1-я жена Шагидуллы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латифа Ибатулла

2-я жена Шагидуллы
Смерть
Неизвестно
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