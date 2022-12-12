Шагидулла Гисметулла
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Гисметулла Исмагил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Хабибземала Шагидулла
Мать ребёнка: Гульбагор Гайсин
Рождение ребёнка
1850
Сын: Минлигалим Шагидулла
Мать ребёнка: Гульбагор Гайсин
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Гайниземала Шагидулла
Мать ребёнка: Гульбагор Гайсин
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Васфаземала Шагидулла
Мать ребёнка: Латифа Ибатулла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульбагор Гайсин
1-я жена Шагидуллы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Латифа Ибатулла
2-я жена Шагидуллы
Смерть
Неизвестно