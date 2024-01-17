Ветрякова Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВетрякова Мария Сергеевна

Ветрякова Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1920 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Чаленко Соломанида Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чаленко Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чаленко Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чаленко Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чаленко Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Чаленко Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Ветряков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чаленко Иван Семёнович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.