Ветрякова Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чаленко Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Чаленко Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ветряков Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.1952
Смерть
Неизвестно