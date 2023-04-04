Галочкин Геннадий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1977
Дочь: Наталья Николенко
Мать ребёнка: Наталья Галочкина
Рождение ребёнка
11.03.1982
Сын: Галочкин Андрей Геннадиевич
Мать ребёнка: Наталья Галочкина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Галочкина