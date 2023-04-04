Галочкин Геннадий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галочкин Геннадий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1977

Дочь: Наталья Николенко

Мать ребёнка: Наталья Галочкина

Рождение ребёнка
11.03.1982

Сын: Галочкин Андрей Геннадиевич

Мать ребёнка: Наталья Галочкина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Галочкина

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