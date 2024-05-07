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Кошкаров Алексей Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Кошкаров Герасим Егорович

Мать: Кошкарова Валентина Алексееана

Рождение ребёнка
1980

Сын: Кошкаров Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Нина Викторовна

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Нина Викторовна

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Бухалова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Кошкарова Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкарова Любовь Васильевна

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