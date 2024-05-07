Кошкаров Алексей Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Рождение ребёнка
1980
Сын: Кошкаров Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Нина Викторовна
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Нина Викторовна
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Бухалова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Кошкарова Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно