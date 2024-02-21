Бармотин Моисей Клементиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Бармотин Клементий Федосеевич
Мать: Бармотина Анастасия
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Бармотина Наталья Моисеевна
Мать ребёнка: Бармотина Татьяна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Бармотина Авдотья Моисеевна
Мать ребёнка: Бармотина Татьяна
Рождение ребёнка
?.04.1850
Сын: Бармотин Кондратий Моисеевич
Мать ребёнка: Бармотина Татьяна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Бармотина Татьяна
Смерть
Неизвестно