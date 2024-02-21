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Бармотин Моисей Клементиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Бармотин Клементий Федосеевич

Мать: Бармотина Анастасия

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Бармотина Наталья Моисеевна

Мать ребёнка: Бармотина Татьяна

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Бармотина Авдотья Моисеевна

Мать ребёнка: Бармотина Татьяна

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.04.1850

Сын: Бармотин Кондратий Моисеевич

Мать ребёнка: Бармотина Татьяна

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Бармотин Петр Моисеевич

Мать ребёнка: Бармотина Татьяна

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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