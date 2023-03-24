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КРЮКОВ ВИКТОР

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Место рождения

г. Коломна Московской обл.

Дата рождения

18.04.1908

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Коломна Московской обл.
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Арсентьева СВЕТЛАНА

Мать ребёнка: Крюкова ОЛЬГА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова ОЛЬГА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова ОЛЬГА

Смерть
1965
г. Коломна Московской области
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