КРЮКОВ ВИКТОР
Место рожденияг. Коломна Московской обл.
Дата рождения18.04.1908
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Коломна Московской обл.
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Арсентьева СВЕТЛАНА
Мать ребёнка: Крюкова ОЛЬГА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крюкова ОЛЬГА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова ОЛЬГА
Смерть
1965
г. Коломна Московской области