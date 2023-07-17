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Зяблицева Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
09.03.1935

Сын: Зяблицев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Зяблицев Дмитрий Кондратьевич

Ципья, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1945

Дочь: Квасова Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Зяблицев Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Зяблицев Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Дмитриевна

Отец ребёнка: Зяблицев Дмитрий Кондратьевич

Смерть
Неизвестно