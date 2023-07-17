Зяблицева Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
09.03.1935
Сын: Зяблицев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Зяблицев Дмитрий Кондратьевич
Ципья, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1945
Дочь: Квасова Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Зяблицев Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Зяблицев Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Дмитриевна
Отец ребёнка: Зяблицев Дмитрий Кондратьевич
Смерть
Неизвестно