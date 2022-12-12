Курохтин Ефим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиОколо 1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1912
Сын: Курохтин Алексей Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Лобынцево, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Около 1976
Новая Жизнь, Сосковский муниципальный район, Орловская область