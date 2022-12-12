Курохтин Ефим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурохтин Ефим Васильевич

Курохтин Ефим Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Около 1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1912

Сын: Курохтин Алексей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Лобынцево, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Около 1976
Новая Жизнь, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close