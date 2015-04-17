Крупина (Широких) Любовь Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупина (Широких) Любовь Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1931

Дата смерти

17.04.2015

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1931

Отец: Широких Трофим Михайлович

Мать: Широких Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
23.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крупин Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крупин Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крупин Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крупин Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крупин Пётр Николаевич

Смерть
17.04.2015
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