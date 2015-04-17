Крупина (Широких) Любовь Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1931
Дата смерти17.04.2015
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1931
Рождение ребёнка
23.02.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
17.04.2015