Губский Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губский Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Губский Евмен Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Губский Трофим Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Губский Федор Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Губский Фома Евменов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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