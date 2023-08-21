Балашова наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.08.?
Дочь: Митронова томара Васильевна
Отец ребёнка: Балашов Василий Алексеевич
Василево, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашов Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балашова анфиса Васильевна
Смерть
Неизвестно