Оводов Юрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Оводова Виолетта
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оводова Виолетта
Рождение ребёнка
29.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Оводова Виолетта
Смерть
Неизвестно