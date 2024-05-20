Оводов Юрий Сергеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОводов Юрий Сергеевич

Оводов Юрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оводов Сергей Алексеевич

Мать: Оводова (Новикова) Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оводова Виолетта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оводова Виолетта

Рождение ребёнка
29.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оводова Виолетта

Смерть
Неизвестно

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