Шиленок (Кротовская) Анастасия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1913
Дата смерти21.05.1989
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1913
Отец: Кротовский Филипп
Мать: Ходосья
Рождение ребёнка
02.12.1934
Дочь: Тимошенко Александра Константиновна
Отец ребёнка: Молчан Константин Филиппович
Рождение ребёнка
21.01.1936
Дочь: Якушенко Анна Константиновна
Отец ребёнка: Молчан Константин Филиппович
Рождение ребёнка
22.04.1938
Дочь: Грушецкая Полина Константиновна
Отец ребёнка: Молчан Константин Филиппович
Рождение ребёнка
28.02.1947
Отец ребёнка: Шиленок Авраам Тарасович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Шиленок Василий Авраамович
Отец ребёнка: Шиленок Авраам Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.1989