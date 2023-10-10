Шиленок (Кротовская) Анастасия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиленок (Кротовская) Анастасия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1913

Дата смерти

21.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1913

Отец: Кротовский Филипп

Мать: Ходосья

Рождение ребёнка
02.12.1934

Дочь: Тимошенко Александра Константиновна

Отец ребёнка: Молчан Константин Филиппович

Рождение ребёнка
21.01.1936

Дочь: Якушенко Анна Константиновна

Отец ребёнка: Молчан Константин Филиппович

Рождение ребёнка
22.04.1938

Дочь: Грушецкая Полина Константиновна

Отец ребёнка: Молчан Константин Филиппович

Рождение ребёнка
28.02.1947

Сын: Шиленок Павел Авраамович

Отец ребёнка: Шиленок Авраам Тарасович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Шиленок Василий Авраамович

Отец ребёнка: Шиленок Авраам Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчан Константин Филиппович

Смерть
21.05.1989
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