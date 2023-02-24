Власов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1962

Отец: Власов Николай Фёдорович

Мать: Мария Митрофановна

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