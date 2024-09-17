Кузичев Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1879
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879
Отец: Кузичев Федор
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузичева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1901
Сын: Кузичев Василий Александрович
Мать ребёнка: Кузичева Анна Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Рождение ребёнка
Вычислено 1910
Дочь: (Кузичева) Антонина Александровна
Мать ребёнка: Кузичева Анна Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Рождение ребёнка
Вычислено 1913
Дочь: (Кузичева) Руфина Александровна
Мать ребёнка: Кузичева Анна Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Рождение ребёнка
Вычислено 1915
Сын: Кузичев Иван Александрович
Мать ребёнка: Кузичева Анна Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Смерть
После 1915