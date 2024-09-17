Кузичев Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузичев Александр Федорович

Кузичев Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1879

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Отец

Около 1831 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1879 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879

Отец: Кузичев Федор

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузичева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1901

Сын: Кузичев Василий Александрович

Мать ребёнка: Кузичева Анна Ивановна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Рождение ребёнка
Вычислено 1910

Дочь: (Кузичева) Антонина Александровна

Мать ребёнка: Кузичева Анна Ивановна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Рождение ребёнка
Вычислено 1913

Дочь: (Кузичева) Руфина Александровна

Мать ребёнка: Кузичева Анна Ивановна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Рождение ребёнка
Вычислено 1915

Сын: Кузичев Иван Александрович

Мать ребёнка: Кузичева Анна Ивановна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Смерть
После 1915

Мы используем куки для улучшения работы сайта.