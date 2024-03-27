Рафеков Аляутдин Алявотин
Место рожденияд.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1846
Сын: Рафеков Зейнетдин
Мать ребёнка: Какимя
Красный Остров
Рождение ребёнка
1856
Сын: Аляутдинов Тажетдин
Мать ребёнка: Какимя
д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно