Рафеков Аляутдин Алявотин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рафеков Аляутдин Алявотин

Место рождения

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Имангулов (10 Ревизия 185 Семья) Рафек

Мать: Зулейха Вторая Жена

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1846

Сын: Рафеков Зейнетдин

Мать ребёнка: Какимя

Красный Остров
Рождение ребёнка
1856

Сын: Аляутдинов Тажетдин

Мать ребёнка: Какимя

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
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