Мяргубжан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хусаинова) Фаридя
Отец ребёнка: Невретдинов Хусяин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хусаинова) Фарикя
Отец ребёнка: Невретдинов Хусяин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хусаинова) Халися
Отец ребёнка: Невретдинов Хусяин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Умяр
Отец ребёнка: Невретдинов Хусяин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Фаттях
Отец ребёнка: Невретдинов Хусяин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хусаинова) Зулейха
Отец ребёнка: Невретдинов Хусяин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хусаинова) Халимя
Отец ребёнка: Невретдинов Хусяин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Юсип
Отец ребёнка: Невретдинов Хусяин
Рождение ребёнка
1903
Сын: Хусаинов Сулейман
Отец ребёнка: Невретдинов Хусяин
Смерть
Неизвестно