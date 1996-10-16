Панаева (Боярских) Екатерина Самоновна Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панаева (Боярских) Екатерина Самоновна Самсоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1929

Дата смерти

16.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1929

Отец: Боярских Самон Иванович

Мать: Боярских Таисья Акимовна

Рождение ребёнка
28.12.1948

Дочь: Панаева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Панаев Николай Федотович

Самский с.с г. Ивделя
Бракосочетание
07.01.1949

Муж: Панаев Николай Федотович

Самский с.с г. Ивделя
Рождение ребёнка
05.04.1957

Сын: Панаев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Панаев Николай Федотович

Самский п.с г. Ивделя
Смерть
16.10.1996
Денежкино, Ивдельский, Свердловская область
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