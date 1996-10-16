Панаева (Боярских) Екатерина Самоновна Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1929
Дата смерти16.10.1996
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1929
Отец: Боярских Самон Иванович
Мать: Боярских Таисья Акимовна
Рождение ребёнка
28.12.1948
Дочь: Панаева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Панаев Николай Федотович
Самский с.с г. Ивделя
Бракосочетание
07.01.1949
Самский с.с г. Ивделя
Рождение ребёнка
05.04.1957
Сын: Панаев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Панаев Николай Федотович
Самский п.с г. Ивделя
Смерть
16.10.1996
Денежкино, Ивдельский, Свердловская область