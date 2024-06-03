Федоренко (Шевченкова) Гликерия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко (Шевченкова) Гликерия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевченков Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.09.1891

Дочь: Федоренко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Федоренко Иван Дмитриевич

Черноморское, Черноморский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.09.1895

Сын: Федоренко Харитон Иванович

Отец ребёнка: Федоренко Иван Дмитриевич

Черноморское, Черноморский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно

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