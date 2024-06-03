Федоренко (Шевченкова) Гликерия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевченков Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1891
Дочь: Федоренко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Федоренко Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.09.1895
Сын: Федоренко Харитон Иванович
Отец ребёнка: Федоренко Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно