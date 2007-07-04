Фур (Дейс) (Якоби) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1919
Дата смерти04.07.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Дейс) Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951
Сын: Фур Виктор
Отец ребёнка: Фур Александер Иоганнесович
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
28.05.1960
Рождение ребёнка
1962
Смерть
04.07.2007