Фур (Дейс) (Якоби) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фур (Дейс) (Якоби) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1919

Дата смерти

04.07.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

1940 г.р.
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1951 г.р.
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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фур Александер Иоганнесович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Дейс) Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фур Александер Иоганнесович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Фур Виктор

Отец ребёнка: Фур Александер Иоганнесович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фур Александер Иоганнесович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фур Александер Иоганнесович

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фур Александер Иоганнесович

Рождение ребёнка
28.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фур Александер Иоганнесович

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фур Александер Иоганнесович

Смерть
04.07.2007

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