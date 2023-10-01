Чугунов Григорий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунов Григорий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

27.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Белорусская ССР, Гомельская обл., Журавичский р-н, д. Поляниновичи
Рождение ребёнка
26.04.1937

Сын: Чугунов Бронислав Григорьевич

Мать ребёнка: Кустовская Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Чугунов Игорь Григорьевич

Мать ребёнка: Кустовская Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кустовская Валентина Николаевна

Смерть
27.03.1943
Погиб в бою. Захоронен на солдатском кладбище в д. Первомайское Камаричского района Орловской области
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