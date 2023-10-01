Чугунов Григорий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти27.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Белорусская ССР, Гомельская обл., Журавичский р-н, д. Поляниновичи
Рождение ребёнка
26.04.1937
Сын: Чугунов Бронислав Григорьевич
Мать ребёнка: Кустовская Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Чугунов Игорь Григорьевич
Мать ребёнка: Кустовская Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1943
Погиб в бою. Захоронен на солдатском кладбище в д. Первомайское Камаричского района Орловской области