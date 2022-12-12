Блинова (Коковихина) Екатерина Андреяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Коковихина) Екатерина Андреяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

16.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1914

Дочь: Дряхлова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
24.02.1922

Сын: Блинов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Блинов Василей Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Блинов Александр Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Иван Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.01.1976
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