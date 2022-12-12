Блинова (Коковихина) Екатерина Андреяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893 ст.
Дата смерти16.01.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1914
Дочь: Дряхлова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
24.02.1922
Отец ребёнка: Блинов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1925
Отец ребёнка: Блинов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Блинов Александр Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.01.1976