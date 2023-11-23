Невский Александр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Невский Василий Стефанов
Мать: Невская Васса Матвеева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Невский Василий Александров
Мать ребёнка: Невский (Невский) Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Невский (Невский) Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Невский Ксенофонт Александрович
Мать ребёнка: Невский (Невский) Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно