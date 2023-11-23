Невский Александр Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНевский Александр Васильев

Невский Александр Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Невский Василий Стефанов

Мать: Невская Васса Матвеева

Рождение ребёнка
1808

Сын: Невский Василий Александров

Мать ребёнка: Невский (Невский) Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1809

Сын: Невский Иван Александров

Мать ребёнка: Невский (Невский) Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Невский Ксенофонт Александрович

Мать ребёнка: Невский (Невский) Татьяна Иванова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.