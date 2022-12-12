(Петрова) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрова) Анна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Вычислено 1797 г.р.
Вычислено 1799 г.р.
Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1815 г.р.

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774 ст.

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.

Сын: (петров) Иван Петрович

Отец ребёнка: (петров) Петр Семенович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.

Сын: (петров) Алексей Петрович

Отец ребёнка: (петров) Петр Семенович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Сын: (петров) Аким Петрович

Отец ребёнка: (петров) Петр Семенович

Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Сын: (петров) Николай Петрович

Отец ребёнка: (петров) Петр Семенович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (петров) Петр Семенович

Смерть
Неизвестно
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