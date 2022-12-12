(Петрова) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774 ст.
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.
Отец ребёнка: (петров) Петр Семенович
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.
Сын: (петров) Алексей Петрович
Отец ребёнка: (петров) Петр Семенович
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.
Отец ребёнка: (петров) Петр Семенович
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Сын: (петров) Николай Петрович
Отец ребёнка: (петров) Петр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно