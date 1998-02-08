Воробьёв Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.08.1929
Дата смерти08.02.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1929
Бракосочетание
21.11.1953
Бишкек, Киргизия
Супруг(-а): Анна Максимовна Воробьева (Леонтьева)
Рождение ребёнка
20.10.1954
Дочь: Трофимова Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Воробьёва Анна Максимовна
Рождение ребёнка
26.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьёва Анна Максимовна
Россия
Рождение ребёнка
12.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьёва Анна Максимовна
с. Озерко, Заполярный район Мурманская область, Россия
Смерть
08.02.1998
Похороны
Неизвестно
Новохопёрское кладбище | Novokhopyorsk, Novokhopersk, Voronezhskaya Oblast', Russia