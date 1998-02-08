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Воробьёв Владимир Николаевич

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Место рождения

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

26.08.1929

Дата смерти

08.02.1998

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1929

Отец: Воробьёв Николай Фёдорович

Мать: Воробьёва Варвара Степановна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
21.11.1953

Жена: Воробьёва Анна Максимовна

Бишкек, Киргизия
Супруг(-а): Анна Максимовна Воробьева (Леонтьева)
Рождение ребёнка
20.10.1954

Дочь: Трофимова Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Воробьёва Анна Максимовна

Рождение ребёнка
26.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьёва Анна Максимовна

Россия
Рождение ребёнка
12.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьёва Анна Максимовна

с. Озерко, Заполярный район Мурманская область, Россия
Смерть
08.02.1998
Похороны
Неизвестно
Новохопёрское кладбище | Novokhopyorsk, Novokhopersk, Voronezhskaya Oblast', Russia
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