Брюханов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрюханов Константин

Брюханов Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Фёдоровна

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