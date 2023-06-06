Кузюрова (Мусина) Фатимя
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1907
Отец: Камалетдинов Муса
Мать: Мухаммедсафина Камалия
Рождение ребёнка
1937
Сын: Шарифуллин Ирек
Отец ребёнка: Шарифуллин Валиахмет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарифуллин Валиахмет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно