Кузюрова (Мусина) Фатимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузюрова (Мусина) Фатимя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

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Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1907

Отец: Камалетдинов Муса

Мать: Мухаммедсафина Камалия

Рождение ребёнка
1937

Сын: Шарифуллин Ирек

Отец ребёнка: Шарифуллин Валиахмет

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарифуллин Валиахмет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно