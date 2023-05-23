Wilczewski Witold
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Wilczewski Kajetan
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Вильчевский Константин Витольдович
Мать ребёнка: Вильчевская Елена Николаева
Рождение ребёнка
22.04.1897
Дочь: Нижниковская Александра Витольдовна
Мать ребёнка: Вильчевская Елена Николаева
Рождение ребёнка
01.04.1900
Дочь: Лидия Витольдовна
Мать ребёнка: Вильчевская Елена Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Витольдовна
Мать ребёнка: Вильчевская Елена Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вильчевский Георгий Витольдович
Мать ребёнка: Вильчевская Елена Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вильчевский Николай Витольдович
Мать ребёнка: Вильчевская Елена Николаева
Смерть
Неизвестно