Wilczewski Witold — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиWilczewski Witold

Wilczewski Witold

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Wilczewski Kajetan

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Вильчевский Константин Витольдович

Мать ребёнка: Вильчевская Елена Николаева

Рождение ребёнка
22.04.1897

Дочь: Нижниковская Александра Витольдовна

Мать ребёнка: Вильчевская Елена Николаева

Рождение ребёнка
01.04.1900

Дочь: Лидия Витольдовна

Мать ребёнка: Вильчевская Елена Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Витольдовна

Мать ребёнка: Вильчевская Елена Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вильчевский Георгий Витольдович

Мать ребёнка: Вильчевская Елена Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вильчевский Николай Витольдович

Мать ребёнка: Вильчевская Елена Николаева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close