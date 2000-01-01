Ревякин Митрофан Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Ревякин Трофим Саввович
Мать: Ревякина Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Степанида Митрофановна
Мать ребёнка: Ревякина Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Ревякин Григорий Митрофанович
Мать ребёнка: Ревякина Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ревякина Анна Тимофеевна
Смерть
После 1763