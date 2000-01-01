Ревякин Митрофан Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревякин Митрофан Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Ревякин Трофим Саввович

Мать: Ревякина Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Степанида Митрофановна

Мать ребёнка: Ревякина Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Ревякин Григорий Митрофанович

Мать ребёнка: Ревякина Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревякина Анна Тимофеевна

Смерть
После 1763
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