Пелагея Ермолаева
Место рожденияАнтонова
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Антонова
из РС1857 | из записи о браке
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Назаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Назаров
Бракосочетание
09.05.1821
Муж: Василий Назаров
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Василий Назаров
Мордвиново
из записи о браке
Рождение ребёнка
12.09.1827
Сын: Никишатов Трофим Васильев
Отец ребёнка: Василий Назаров
Мордвиново
Рождение ребёнка
14.09.1834
Дочь: Ефимия Васильева
Отец ребёнка: Василий Назаров
Мордвиново
Смерть
Неизвестно