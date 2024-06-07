Пелагея Ермолаева 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пелагея Ермолаева

Место рождения

Антонова

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Антонова
из РС1857 | из записи о браке
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Назаров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Назаров

Бракосочетание
09.05.1821

Муж: Василий Назаров

Рождение ребёнка
1826

Сын: Никишатов Яков Васильев

Отец ребёнка: Василий Назаров

Мордвиново
из записи о браке
Рождение ребёнка
12.09.1827

Сын: Никишатов Трофим Васильев

Отец ребёнка: Василий Назаров

Мордвиново
Рождение ребёнка
14.09.1834

Дочь: Ефимия Васильева

Отец ребёнка: Василий Назаров

Мордвиново
Смерть
Неизвестно

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