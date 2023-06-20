Розанов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанов Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маклецова Лидия Константиновна

Мать ребёнка: Розанова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розанова Лёля Константиновна

Мать ребёнка: Розанова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Николай Константинович

Мать ребёнка: Розанова Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно