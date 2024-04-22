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Корабельников Фёдор Пантелеевич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

С 1833 по 1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1833 по 1835 ст.

Отец: Корабельников Пантелей (Пантелеймон) Егорович

Мать: Корабельникова Ефимия Юдаева

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1835 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 23 года. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №6... Показать все
Бракосочетание
30.01.1852 ст.

Жена: Корабельникова Анисия Васильевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.35об-36 Лист 35об. Запись №2 Оба первым браком, по 18 лет. Поручители Павел Васильевич Поздняков (брат?) и Прасковья Прохоровна Исаева.
Рождение ребёнка
01.11.1852 ст.

Дочь: Матрона Фёдоровна

Мать ребёнка: Корабельникова Анисия Васильевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.31об-32 Лист 31об. Первый акт за Ноябрь. Порядковая запись девочек №23 Восприемники: Пантелея Егорова Корабельникова (пр. 1809 г.р.) дочь девица Настасья (пр. 1838 г.р.)
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Корабельникова Анисия Васильевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1854 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 4 года. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №6.
Рождение ребёнка
20.08.1857 ст.

Сын: Корабельников Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Корабельникова Анисия Васильевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 8 месяцев и дата рождения. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязн... Показать все
Смерть
Неизвестно
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