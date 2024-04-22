Корабельников Фёдор Пантелеевич
Место рождения
Дата рожденияС 1833 по 1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1833 по 1835 ст.
1835 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 23 года. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №6... Показать все
Бракосочетание
30.01.1852 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.35об-36 Лист 35об. Запись №2 Оба первым браком, по 18 лет. Поручители Павел Васильевич Поздняков (брат?) и Прасковья Прохоровна Исаева.
Рождение ребёнка
01.11.1852 ст.
Дочь: Матрона Фёдоровна
Мать ребёнка: Корабельникова Анисия Васильевна
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.31об-32 Лист 31об. Первый акт за Ноябрь. Порядковая запись девочек №23 Восприемники: Пантелея Егорова Корабельникова (пр. 1809 г.р.) дочь девица Настасья (пр. 1838 г.р.)
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Корабельникова Анисия Васильевна
1854 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 4 года. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №6.
Рождение ребёнка
20.08.1857 ст.
Сын: Корабельников Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Корабельникова Анисия Васильевна
Дата рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 8 месяцев и дата рождения. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязн... Показать все
Смерть
Неизвестно