Хамидуллин Данила Нарфисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллин Данила Нарфисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1986

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

2015 г.р.
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Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1986

Отец: Хамидуллин Нарфис Мутигуллович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.10.2015

Дочь: Хамидуллина Вероника Даниловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.06.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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