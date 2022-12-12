Дубинин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинин Александр Михайлович

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Место рождения

Несвойское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.05.1948

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Несвойское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1968 по 1971
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1971 по 1979
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1980 по 2014
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
2014
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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