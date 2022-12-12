Дубинин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.05.1948
Дата смерти2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1968 по 1971
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1971 по 1979
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1980 по 2014
Смерть
2014