(Каптинар) Оксана Іванівна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1912
Дата смерти17.02.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Санжара Григорий Фёдорович
Україна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Санжара Григорий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.1982