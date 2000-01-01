(Каптинар) Оксана Іванівна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каптинар) Оксана Іванівна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1912

Дата смерти

17.02.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Санжара Григорий Фёдорович

Україна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Санжара Григорий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санжара Григорий Фёдорович

Смерть
17.02.1982
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