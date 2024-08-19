Ikonen (Horttanainen Hortanain) Kerttu Pekantytär
Место рожденияIkolanniemi, Pielisjärvi, Suomi
Дата рождения1686
Дата смерти15.11.1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Talon emäntä
Рождение ребёнка
1720
Сын: Ikonen Igoin Christer Christersson
Отец ребёнка: Ikonen Christer Erkinpoika
Похороны
01.12.1766
Смерть
15.11.1767