Ikonen (Horttanainen Hortanain) Kerttu Pekantytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ikonen (Horttanainen Hortanain) Kerttu Pekantytär

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Место рождения

Ikolanniemi, Pielisjärvi, Suomi

Дата рождения

1686

Дата смерти

15.11.1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Talon emäntä
Рождение ребёнка
1720

Сын: Ikonen Igoin Christer Christersson

Отец ребёнка: Ikonen Christer Erkinpoika

Похороны
01.12.1766
Смерть
15.11.1767

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