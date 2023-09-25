Левков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевков Владимир

Левков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.09.2023

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Левкова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
11.02.?

Дочь: Левкова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Левкова Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левкова Антонина

Рождение ребёнка
22.10.1979

Дочь: Левкова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Левкова Антонина

Смерть
25.09.2023

Мы используем куки для улучшения работы сайта.