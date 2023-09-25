Левков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.09.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Левкова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.?
Дочь: Левкова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Левкова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левкова Антонина
Рождение ребёнка
22.10.1979
Дочь: Левкова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Левкова Антонина
Смерть
25.09.2023