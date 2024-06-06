Лейко Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1902 и 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1902 и 1910
Отец: Лейко Фома
Мать: Лейко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лейко (Лейко) Мария
Мать ребёнка: Лейко Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лейко Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Лейко Михаил
Мать ребёнка: Лейко Прасковья
Смерть
Неизвестно