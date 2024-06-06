Лейко Фёдор Между 1902 и 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лейко Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1902 и 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1902 и 1910

Отец: Лейко Фома

Мать: Лейко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лейко (Лейко) Мария

Мать ребёнка: Лейко Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейко Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Лейко Михаил

Мать ребёнка: Лейко Прасковья

Смерть
Неизвестно

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