Арасланов Абдула
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арасланов Ахмеджан
Мать: Арасланова Таибя
Рождение ребёнка
Между 1924 и 1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арасланова Жемалия
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арасланова Жемалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арсланов Мутасим Абдулович
Мать ребёнка: Арасланова Жемалия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арасланова Жемалия
Смерть
Неизвестно