Арасланов Абдула — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арасланов Абдула

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арасланов Ахмеджан

Мать: Арасланова Таибя

Рождение ребёнка
Между 1924 и 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арасланова Жемалия

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арасланова Жемалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсланов Мутасим Абдулович

Мать ребёнка: Арасланова Жемалия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арасланова Жемалия

Смерть
Неизвестно
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